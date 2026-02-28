東京・世田谷区で酒気帯び運転をしたとして現行犯逮捕された自称・映画監督の男性が釈放されました。【映像】お辞儀をする濱崎さんの様子自称・映画監督の濱崎慎治さん（49）は25日深夜、世田谷区で酒気を帯びた状態で車を運転し、タクシーに接触するなどの事故を起こしたとして警視庁に逮捕されましたが、きのう午後9時ごろ釈放されました。警視庁によりますと、当時、男性の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され