女優の趣里(35)が28日までに自身のインスタグラムを更新し、豪華俳優、お笑い芸人らとの集合ショットを披露した。趣里は26、27日に演出家・岩井秀人氏が企画した初見の台本を読み合わせるライブに出演。「いきなり本読みありがとうございました！」と書き出すと、共演した俳優の仲村トオル、YOU、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅、岩井氏と自身の5ショットをアップ。「岩井ワールドとても楽しませていただき