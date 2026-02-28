次世代半導体の量産を目指すラピダスは、民間から1676億円の出資を受けると発表しました。【映像】民間32社から1676億円の出資ラピダスは、次世代半導体の国産化を目指すいわゆる国家プロジェクトを担う企業で、国は2027年度までに3兆円規模の支援を行う方針です。ラピダスは、2031年度までに7兆円の資金が必要とし、うち1兆円を民間出資でまかない、2025年度中に1300億円を集めるとしていましたが、今回NTTやソフトバンクな