香川県教育委員会は、今月27日、2026年度公立高校の一般選抜最終倍率（変更）を発表しました。一般選抜の出願者数は4,297人・競争率は1.02倍となっています（昨年度競争率1.08倍） 【画像でみる】2026年度香川県公立高校一般入試選抜 競争率一覧30校・73小学科 高松西高校普通科について、出願システムで入学願書を志願先の高校へ提出するにあたり、本人の出願手続きが完了していたにも関わらず、出願システム上で、志願者