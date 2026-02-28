【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、交流サイト（SNS）で「相互関税」を違法とした連邦最高裁判決を受けた企業の返還要求に応じることに消極的な姿勢をにじませた。返還を受けるのは「不当な棚ぼたで理不尽だ」と主張した。