２７日午前１１時５０分頃、徳島市徳島町の国道１１号で、同市中前川町の無職林宏さん（９２）運転の原付きバイクが、徳島バスが運行する大型バスや軽乗用車に衝突した。林さんは全身を強く打ち、約１時間２５分後に急性出血で死亡した。バスと軽乗用車の運転手、バスの乗客７人にけがはなかった。徳島中央署の発表では、現場は片側５車線の直線道路。同署が事故原因を調べている。