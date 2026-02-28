27日に配信された「Pokemon Presents 2026.2.27」にて、「ポケットモンスター」シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（Nintendo Switch 2）が発表。2027年全世界同時発売で、1stトレーラーも公開された。【動画】新たな冒険の舞台を映した『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1stトレーラーオープンワールドで表現された本作の新たなフィールドには、風が吹き抜ける美しい島々と、きらめく波が寄