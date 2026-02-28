巨人の育成４年目・田村朋輝投手（２１）が２８日、宮崎２軍キャンプに合流した。今キャンプは３軍スタートだった最速１５９キロ右腕は、２１日の２、３軍紅白戦で２回１安打無失点の好投。会田３軍監督は「逃げずにどんどん真っすぐで勝負していたし、いい姿で投げていた」と評価していた。田村は昨季、３軍で１５試合に登板して３勝１敗１セーブ、防御率２・６８。６月から９月末まで「くふうハヤテ」に派遣されていた。秋