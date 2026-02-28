巨人は２８日、那覇キャンプで最後の実戦となる韓国サムスンとの練習を行う。沖縄セルラースタジアム那覇で１２時３０分試合開始予定。朝から晴れて気温は２０度を超える暖かさとなっている。先発は今季初実戦となる戸郷翔征投手。開幕投手最有力の山崎伊織投手、ドラフト１位ルーキー竹丸和幸投手も登板予定になっている。２７日の韓国ハンファとの練習試合が雨天中止になったこともあり、投手の登板機会確保のため、９回