侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた壮行試合で中日と対戦。先発の宮城大弥（24=オリックス）は3回1安打無失点の好投を見せた。初回を三者凡退、二回1死から2者連続三振と中日打線を圧倒。三回に2死一、三塁のピンチを招いたものの、田中を二飛に打ち取ち、3回55球を投げて1安打無失点だった。米スカウトも熱視線を送