角界に激震が走った。【もっと読む】2017年の大事件照ノ富士と白鵬の間に横たわる壮絶因縁とは？？？元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）が、弟子の伯乃富士（22）に暴力を振るっていたことが、27日に発覚。伊勢ケ浜親方はすでに協会に報告したと話し、「部屋のみんなには『責任のない行動を取ってしまった』と謝った。今、（報道陣に）ああだこうだと言うのは言い訳にしかならない。今は処分を待っている」と、肩を落とした