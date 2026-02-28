すっかり忘却のかなただった備蓄米。いまもなお、一部が業者に引き渡されていないというから驚きだ。【もっと読む】“失言大臣”江藤拓氏も衆院選で手痛い“敗北”…自民農水族の「凋落」がコメ政策に波紋農水省によると、昨年5月下旬から放出が始まった随意契約の備蓄米（主食用）について、今月1日時点で1万4196トンがいまだ配送できていないという。906社と27万9976トン分の契約を結んだ（昨年9月時点）が、全体の約5％が契