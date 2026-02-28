今月19日に告示された石川県知事選（来月8日投開票）が、にわかに注目を集めている。というのも、一般的に2期目の首長選は現職が圧倒的有利とされるのに、まさかの苦戦を強いられているからだ。【もっと読む】能登、トカラ列島、八戸に続き鳥取・島根で震度5強の揺れ…気になる「次の震源地」はどこだ？地元メディアが実施した序盤の情勢調査によると、2期目を狙う元プロレスラーの馳浩知事（64）が、前金沢市長の山野之義氏（