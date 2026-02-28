ライターとして活動するべっこうあめアマミさんは、知的障害を伴う自閉症がある11歳の息子と、きょうだい児である7歳の娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する記事を執筆しています。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）アマミさんによると、息子の幼稚園時代、教室で他の子どもたちが「将来の夢」を語る中、息子の将来を思って鬱々（うつうつ）と