【トランプ2.0 現地リポート】英アンドリュー元王子の逮捕で激震 それでも遠いエプスタイン事件の真実現地時間2月24日夜、トランプ大統領が行った一般教書演説は、1時間47分という歴代最長の演説となった。だが注目されたのは長さだけではない。直後のCNNの調査をもとに複数メディアが「今世紀で最も不人気な一般教書演説」と報じた。一般教書は通常、大統領への支持を一時的に押し上げる“ボーナス演説”とされるが、今回は様