町田は千葉に2-1で勝利FC町田ゼルビアは2月27に行われたJ1百年構想リーグ第4節のジェフユナイテッド市原・千葉戦に2-1で勝利し、暫定で首位に浮上した。前節の東京V戦では試合終盤に2失点を喫して2-2に追い付かれ、PK戦の末に敗れていたこともあり、黒田剛監督は「ホームで勝ち点3をファン・サポーターに届けられたこと、笑顔を届けられたことは、今日の成果だと思う。気持ち良くACLのステージで戦ってきたい」と、勝ち点3を挙げ