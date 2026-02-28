アメリカとイランの核協議をめぐり、仲介するオマーンの外相は、イランが貯蔵する高濃縮ウランの希釈に同意したと明かしました。一方で「あと少し時間が必要だ」と述べ、今後も協議を継続するべきとの認識を示しました。オマーンのバドル外相は27日、アメリカCBSテレビの番組に出演し、仲介するアメリカとイランの核協議について「合意に向けてかなりの進展を達成した」などと述べました。そのうえでバドル氏は、イランが貯蔵する