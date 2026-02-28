北京の日本大使館で天皇誕生日のレセプションが開かれましたが、中国政府の幹部の出席はありませんでした。【映像】天皇誕生日レセプションの様子レセプションには去年同様各国の大使など、およそ900人が参加しました。しかし、去年まで参加していた中国外務省の次官クラスの姿はありませんでした。日中関係の悪化を受け、中国側が出席者のランクを落としたとみられます。金杉憲治大使「参加者は中国側が決めることなので、