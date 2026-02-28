フォーシーズンズホテル京都は、オーダーブッフェ「サンデーブランチ」を日曜限定で提供している。前菜8種、メイン9種、デザート4種から好みの料理を何度でも注文でき、一つ一つ小ぶりのサイズで提供する。蟹のケーキに大根のピクルスサラダとポーチドエッグなどを重ねたクラブベネディクト、自家製バンズに和牛パティとレタス、トマトなどを挟んだバーガー、自家熟成した和牛のモモ肉を使用したステーキ＆エッグ、京都の甘酒を使