「加湿になるから換気扇は使わない」という判断、気持ちは分かります。しかし、浴室の換気は電気代だけでなく、カビや結露、家全体の湿度にも影響します。換気扇を止めて節約できるお金は意外と小さめですが、運用を間違えると目に見えない損が増えることもあります。 そこで本記事では、換気扇を止めた場合の節約額を具体的に計算しつつ、家計と快適さを両立する現実的なやり方を整理します。 換気扇を止めたときの