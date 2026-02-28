20代後半で転職したばかりにもかかわらず、職場環境に強いストレスを感じ、次の選択を考え始める人は少なくありません。特に、上司との関係や働き方が合わない状況が続くと、「このまま続けるべきか」「早く環境を変えるべきか」と迷いが生じやすくなるでしょう。 本記事では、転職回数が多いと不利になるといわれる理由を整理したうえで、短期間での転職が必ずしもマイナスに評価されるわけではないケースや、次の選択