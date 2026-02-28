ドラマや映画、舞台などでも常に存在感を放ち続ける俳優・松たか子。昨年は主演映画「ファーストキス 1ST KISS」で松村北斗との初共演が話題となるなど、幅広いジャンルで長く活躍できるのは、役者としての地力がしっかりしているからこそだろう。そんな松の記念すべき映画初主演作となったのが、1998年に公開された「四月物語」だ。監督は独特の映像美で知られる岩井俊二で、岩井作品ならではの空気感と、当時20代になったばかり