2026年シーズンのKリーグの開幕が迫った。新シーズンを前に、Kリーグの舞台で新たな風を起こす若手選手たちに自然と視線が集まっている。今季のKリーグ1ではU-22選手の義務出場制度が緩和され、U-22選手の出場有無にかかわらず試合中5人交代が可能となった。これにより各クラブが若手をどのような戦略で活用するのか、そして彼らが競争の中でどれほど存在感を示せるのかが注目される。