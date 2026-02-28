シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年3月1日から、3･4月限定「クッキーアンドクリームシュー」と、3月限定「苺ホワイトチョコシュー」を全国の店舗で販売する。【すべての画像はこちら】ザクザク食感のショコラクッキー生地を使った「クッキーアンドクリームシュー」/パイシュー生地にホワイトチョコと桜色フレークをかけた「苺ホワイトチョコシュー」◆3･4月限定「クッキーアンドクリームシュー」10年以上にわたって人気の