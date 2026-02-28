ソフトバンク・小久保裕紀監督が２８日、上沢直之投手を今季の開幕投手にすることを公表した。本日から宮崎キャンプ最終クールがスタート。練習前に取材に応じ、「２０２６年の開幕投手は上沢直之でいきます」と宣言。「彼と大関はオープン戦の結果を問わず、ローテを確約していた選手。その中で昨年後半の実績と、このオフの取り組み、またキャンプの状態で上沢しかないなというところで本人に伝えました」と、決め手を明かし