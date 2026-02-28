愛知県蒲郡市で27日夜、県営住宅の一室が燃える火事があり、住人の85歳の男性が死亡しました。警察や消防によりますと、27日午後10時ごろ、蒲郡市鹿島町の県営住宅の住人から「非常ベルが鳴っています」「煙が確認できます」などと119番通報がありました。消防車など8台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、8階建て県営住宅の5階の一室が燃え、火元の部屋に住む無職・畑田稔さん(85)が意識のない状態で発