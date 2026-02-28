米大リーグ・ブルージェイズの岡本は２７日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場に向けて日本へ出発する前の最後のチーム練習に臨んだ。フリー打撃で快音を響かせ、守備でも軽快な動きを披露。自主トレーニング、キャンプイン、オープン戦出場と順調に段階を踏み、「レベルの高い選手たちと一緒に練習できてよかった。メリハリがあって、練習量も多くていい」と新天地での充実した日々を振り返った。（米フロリ