見送りに来た人たちと笑顔で記念写真に納まる車いすカーリング混合ダブルスの小川亜希（手前左）、中島洋治（同右）組＝28日、羽田空港3月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの日本選手団で、車いすカーリング混合ダブルス世界選手権王者の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）やアルペンスキー女子で前回3冠の村岡桃佳（トヨタ自動車）ら6選手と役員が28日、羽田空港からイタリアに向けて出発した。選手団旗手