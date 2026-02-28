投資家の間でも高い人気を誇る、ビットコインなどの暗号資産。しかし、その裏にあるリスクや注意点について、十分に理解しないまま始めてしまうケースも少なくありません。誰でも簡単に始められるからこそ、知識のないまま手を出せば思わぬ損失を被る恐れもあります。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集。暗号資産で破産寸前に陥った男性の事例を見ていき