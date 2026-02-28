“ちょうどいいサイズ”の頼れるSUV系ミニバントヨタのインドネシア法人は2026年2月5日、現地で開幕した「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」にて、新型MPV「ヴェロズ・ハイブリッドEV」の価格を発表し、販売をスタートさせました。2025年11月の初公開以来、大きな注目を集めてきたモデルがいよいよ市場投入となります。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「 3列7人乗り“SUV風ミニバン”」です！ 画像で見る