大津市が市立幼稚園教諭の給与をより低い市立保育園の保育士に合わせて引き下げる条例案を市議会に提出した。物価高騰の時代の“賃下げ”が批判を浴びる中、佐藤健司市長は自分の給与の引き上げを求めており、市財政が人件費削減を迫られる状況にないことは明らかだ。なぜ幼稚園の先生が狙い撃ちされることになったのか。 〈画像あり〉物価高のなか4月から“賃下げ”の幼稚園教諭、衝撃の減収額 市人事課は「減った分は補填する