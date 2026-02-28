＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞吉田優利がこのコースを回るのは2018年以来。まだアマチュアだった高校2年時に「アジアパシフィック女子アマ選手権」を戦い、10位に入った。「暑くて…みたいなイメージはそのままですね」。そんな記憶とともに迎えた今大会は、「76」、「71」のトータル3オーバー・58位で折り返した。【写真】めちゃ似合うゆるふわヘアーの吉田優利さん