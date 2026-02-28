＜コグニザントクラシック2日目◇27日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！金谷拓実の1Wスイング日本勢は3人が出場。初日82位と苦戦した金谷拓実だったが、2日目は7バーディ・2ボギーの「66」をマークした。トータルスコアも3アンダーまで伸ばし、18位タ