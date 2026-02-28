ASUS JAPAN株式会社は2月25日、都内にて「Always Incredible」と題しノートPC新製品発表会を開催しました。AI PCを中心とした2026年前半に投入される新製品を中心に、同社の取り組みやパートナー企業セッションなど、盛りだくさんの発表内容について今回はレポートをお送りします。日本で好評だったノートPC「ZenBook SORA」がQualcomm新プロセッサの搭載で強化。コジプロコラボモデルの実機も見てきた日本市場に大きく受け入れら