ソフトバンク小久保裕紀監督（54）が2月28日、今季のシーズン開幕投手を上沢直之投手（32）に指名したことを公表した。「2月中には伝えたい思いで見てきた。昨日（27日）伝えました。26年の開幕投手は上沢直之でいきます」3月27日の本拠地みずほペイペイドームの日本ハム戦。真っさらなマウンドには上沢が上がる。指揮官は台湾遠征中に筆と紙を持参し、手紙とともに宿舎の部屋で通達した。「そうくるだろうなみたいな顔して