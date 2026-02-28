【ローマ＝倉茂由美子】イタリア紙コリエレ・デラ・セラなどによると、伊北部ミラノ中心部で２７日、運行中の路面電車が脱線して線路脇の建物と衝突し、乗客と歩行者の２人が死亡、４８人が負傷した。事故後、運転士は「気分が悪くなった」などと話しているといい、検察当局は過失致死傷事件として事故原因などを調べている。報道によると、路面電車は同日午後４時頃、通常よりも速い速度で交差点に進入して脱線した。直前の停