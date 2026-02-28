ベテラン歌手の鳥羽一郎（７３）、山川豊（６７）兄弟に加え、鳥羽の長男でシンガー・ソングライターの木村竜蔵（３７）と次男の歌手・木村徹二（３４）という血縁者のみで結成されたファミリーユニット「木村家ファミリー」が今、注目されている。個性あふれる４人が揃ったステージでは、親族ならではの独特な世界観を醸し出し、息の合った驚きの演出などで魅了している。１月２８日には、竜蔵がプロデュースし鳥羽、山川、徹二