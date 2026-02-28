ライフルの試し撃ちをする北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の娘＝2月27日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正氏が党の総務部長に就いたことが28日、国営メディアの報道で判明した。金与正氏はこれまで党の宣伝扇動部門を担っていた。今後も金正恩氏の代弁者として対外的なメッセージを発信し続けるかどうかが焦点となる。北朝鮮メディアは25日に閉幕した党大会で、金与正氏が党の副