バンダイスピリッツは、『仮面ライダー響鬼』より「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」(13,200円)「仮面ライダー響鬼」が搭乗する「凱火」と、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20