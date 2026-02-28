必見！基本のダイエット漢方３種類を大公開 基本のダイエット漢方は３種類私のダイエット外来の治療の一つが、漢方薬による治療です。「漢方でダイエットをサポートしていきましょう！」。こう言うと必ず患者さんから返ってくるのが、「漢方薬は奥が深くてわからない」「飲みにくそう」といった声です。しかし使うことで「何を食べてもＯＫ。その分を漢方で整えるのです。肥満の原因を抑え、過食や拒食などの食異常が治まる