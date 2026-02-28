「潜在意識」って聞いたことは あるけど……? 現実になっていく「思い」は、私たちが「頭で考えていること」ではありません。 自分で自覚できる意識（顕在意識）のさらに奥に、自分では自覚できない意識（潜在意識）が存在しています。この「潜在意識」にインプットされている「思い」が現実を創っていくのです。 私たちの意識の中で顕在意識が占めている割合は3%、潜在意識の割合は97%とも言われています。この割合については