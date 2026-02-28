【外野守備のとき】エラーした場合のバックアップに入る 【どうして？】→ 長打や余計な進塁を防ぐため 打球が飛んでくることが少ない外野手は暇だなあ、なんて考えていないだろうか。 実はその逆。内野の守備や送球など、多くのプレイでバックアップに入らなければならない外野手は、大忙しなのだ。 まずは内野ゴロが抜けたりエラーしたときのため。次に、内野手の送球ミスに