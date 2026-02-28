神社やお寺で買える「お守り」。近年、人気キャラやブランドとのコラボやトレンド感のある素材をデザインに取り入れたものが増え、より身近な存在になりつつあります。SNSで話題を集めているお守りの一つが、東京大田区にある成田山圓能寺で買える「ドット柄身代わりお守り」です。爆発的な人気ぶりで...成田山圓能寺で授与している「ドット柄身代わりお守り」の特長は、大きなドット柄と、黒や銀などのモノトーンなカラーを組み合