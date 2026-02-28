関西を訪れる旅行者にとって、お土産選びは楽しみのひとつであり悩みの種でもあります。大阪土産の常識を覆す、驚きのコラボレーションが誕生しました！洋菓子の名門「アンリ・シャルパンティエ」が、地元のソウル調味料「イカリソース」とタッグを組んだ「大阪カカオ〜大阪ショコラ・フィナンシェ〜」。新大阪駅での先行販売で話題を呼んでいるこの一品が、いよいよ2026年3月1日（日）より大阪府内の店舗で一斉に発売されます。世