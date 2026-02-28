椎骨動脈解離が疑われた場合、MRIやCTといった画像検査によって血管の状態を詳しく評価し、診断を確定していきます。診断後の治療方針は、解離のタイプや合併症の有無によって大きく異なり、保存的治療から外科的治療まで幅広い選択肢があります。それぞれの検査の特徴や治療法の考え方を理解しておくことで、いざという時に適切な対応を取ることができます。ここでは、診断に用いられる画像検査の種類と特徴について解説します。