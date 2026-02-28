愛知県の東浦町で27日午後、高齢女性を車でひき逃げしたとして、無職の57歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、東浦町に住む無職・鈴木弘恵容疑者(57)です。警察によりますと、鈴木容疑者は27日午後3時20分ごろ、東浦町役場の駐車場で普通乗用車をバックした際に、歩行者の女性(75)をはねてケガさせたにも関わらず逃げた疑いが持たれています。女性は転倒するなどし、右肩を骨折する重傷です。警察は目撃者の情報な