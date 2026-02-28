今週の日経平均株価は、日銀利上げ観測後退や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比2024円高の5万8850円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は265社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した東鉄工業 [東証Ｐ]、1