レッグウェア・インナーウェアメーカー「アツギ」から、スヌーピーたちをフィーチャーしたPEANUTSデザインのハーフトップ、カプリパンツ、ステテコが登場。2026年春夏シーズンの新作として、アツギオンラインショップおよび全国の店頭にて発売中だ。【画像】アツギのPEANUTSデザインアイテムをもっと見るスヌーピーをフィーチャーしたPEANUTSのハーフトップ、カプリパンツ、ステテコがアツギから発売■カップ裏メッシュで夏も快適