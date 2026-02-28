2年半前、異業種であるゲーム事業に参入したTBSテレビ。これまでは自社の番組をゲーム化したタイトルをリリースしてきたが、今回、ゲーム大手の「スクウェア・エニックス（スクエニ）」と組んで本格的なオンライン対戦ゲームをローンチした。そこにはどんな狙いがあるのか、「TBS GAMES」の時松隆吉氏（ゲーム開発室長）に話を聞いた。【写真を見る】“ゲーム”に参入したテレビ局の本気度〜大手「スクエニ」と組んだ「TBS GAMES」