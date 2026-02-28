司法省が昨年12月19日に「エプスタイン文書」開示の一環で公開した日付不詳の写真。ビル・クリントン元米大統領が写っている/US Justice Department/Handout/Reuters（CNN）ビル・クリントン元米大統領は27日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関する下院の証言録取に応じ、ジャグジーで一緒に写真に写っている女性のことは知らないと述べた。証言の内容に詳しい情報筋2人がCNNに明らかにし